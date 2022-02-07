Соратники: Саакашвили стало гораздо хуже

7 фев. 17:26

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось, об этом заявил депутат парламента Григол Вашадзе после посещения осужденного оппозиционера.

"Радикальная разница в состоянии здоровья Михаила Саакашвили, когда в октябре я первый раз встретился с ним Руставской тюрьме, и сегодня", - цитирует его "Интерфакс". По словам Вашадзе, то, что у политика "серьезные проблемы" со здоровьем, очевидно, ему нужна квалифицированная помощь врачей, иначе его состояние стане еще хуже.

Напомним, Григол Вашадзе был министром иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, а до декабря 2020 года возглавлял партию "Единое национальное движение".