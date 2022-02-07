Итоги четвертого дня Олимпиады: Россия выходит на второе место

7 фев. 17:00

В четвертый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны восемь комплектов медалей. Спортсмены боролись за награды в фигурном катании, биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, сноуборде и прыжках с трамплина.

По результатам четвертого дня проходящих в Пекине Олимпийских Игр в медальном зачете вышла в лидеры сборная Швеции (три золота), Россия с двумя золотыми наградами расположилась на втором месте. Всего было разыграно восемь комплектов медалей.

Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями командного турнира по фигурному катанию, набрав в общей сложности 74 очка. На втором и третьих местах расположились команды США (65 очков) и Японии (63 очка).

В 15-километровой индивидуальной гонке женского биатлона не было равных немецкой биатлонистке Денизе Херманн. Она прошла дистанцию за 44 минуты 12.7 секунд (1 штрафная минута). Серебро и бронзу завоевали Анаис Шевалье-Буше из Франции (+9.4, 1 ш/м) и Марте Олсбю Ройселан из Норвегии (+15.3, 2 минуты). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (Россия) — +1:13.1 (2).

Российские прыгуны с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов стали серебряными призерами в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине. Для России эта медаль стала первой в прыжках с трамплина на Олимпиадах. Победителями в этой дисциплине стали словенцы - 1001,5. Замкнула тройку призеров сборная Канады (844,6).

Конькобежка из Нидерландов Ирен Вюст выиграла золото на дистанции 1 500 м, установив новый олимпийский рекорд с результатом в 1 минуту 53,28 секунды. На втором месте представительница Японии Михо Такаги (отставание 0,44 секунды), на третьем – нидерландка Антуаннета де Йонг (+1,54).

В шорт-треке на 500 м у женщин места распределились следующим образом: золото завоевала итальянка Арианна Фонтана, серебро у Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды), бронза Киме Бутен из Канады. В забеге на 1000 м среди мужчин не было равных венгру Шаолиню Шандор Лю. Далее расположились китайцы Жэнь Цзывэй и Ли Вэньлун.

Представитель Канады Макс Парро принес в копилку своей сборной золотую медаль в сноуборде, набрав 90,96 балла. Второе место занял китаец Су Имин (88,70), третье - канадец Марк МакМоррис (88,53).

Швейцарский горнолыжник Беат Фойц завоевал золотую медаль в скоростном спуске с результатом 1 минута 42,69 секунды. В гигантском слаломе среди женщин чемпионкой стала шведская горнолыжница Сара Эктор (1 минута 55,69 секунды).

По результатам четвертого дня Олимпиады в медальном зачете вышла в лидеры сборная Швеции (три золота), Россия с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами расположилась на втором месте.