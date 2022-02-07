Пандемия не помешала родиться в госпиталях КЧР более сотни детей

7 фев. 17:16

Жизнь сильнее смерти, - лишний раз доказали карачаево-черкесские медики: за время пандемии коронавируса в инфекционных госпиталях региона появились на свет более 120 совершенно здоровых детей, - сообщили в оперштабе КЧР.

"За время пандемии в КЧР коронавирусная инфекция была подтверждена у 1433 беременных женщин. Сейчас под наблюдением находится рекордное количество беременных - 232 женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но у них у всех заболевание протекает преимущественно бессимптомно или в легкой форме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Больных с тяжелым течением COVID-19 среди них нет, - отмечается в пресс-релизе.