Европа останется без газа через шесть недель, если…

7 фев. 16:50

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы иссякнут за шесть недель при блокировании его импорта из России, подсчитали в британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

"Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", - говорится в отчете WoodMac.

Российский газ, по расчетам WoodMac, удовлетворяет 28% годового спроса Европы. "Этот сценарий подчеркивает, насколько Европа стала зависимой от российского газа", добавили в компании.

Отмечается, что полная блокировка поставок российского газа вряд ли будет одобрена в Европе. Однако ЕС при любом геополитическом раскладе рискует подойти к следующей зиме с рекордно низкими запасами газа.