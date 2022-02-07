Девочка, которую мать бросила в вольер к медведю в Ташкенте, идет на поправку

7 фев. 16:35

В Минздраве Узбекистана рассказали о состоянии здоровья трехлетней девочки, брошенной к медведю в Ташкентском зоопарке.

"Сейчас пациентка проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала. Ее здоровье улучшается день ото дня", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Напомним, мать бросила ребенка к животному 28 января, медведь не тронул девочку, однако из-за травм, полученных в результате падения, девочка была госпитализирована.

Мать ребенка задержана, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса ("Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах").