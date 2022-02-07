В Сочи оползень оставил без воды тысячу человек

7 фев. 16:27

В Сочи из-за оползня произошел порыв магистрального водовода, воду отключили у жителей Хостинского района.

"Почти тысяча сочинцев могут испытывать перебои с питьевой водой из-за порыва крупного водовода, снабжающего ресурсом большую часть Хостинского района. Повреждение магистральной сети произошло в результате подвижки грунта, спровоцированной обильными осадками, наблюдаемыми на курорте в последние дни", - сообщает МУП Сочи "Водоканал" в официальном телеграм-аккаунте.

Авария зафиксирована на улице Горно-Стрелковой дивизии. На месте работает специализированная бригада водоканала.

"На время ликвидации прорыва ограничения водоснабжения могут наблюдаться у жителей ряда домов по улицам: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и пер. Ряжский", - предупредили сочинцев.

Ожидается, что вода вернется в дома горожан к 20:00 мск.