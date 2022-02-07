Президент Казахстана обратится к нации в марте

7 фев. 16:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте выступит с обращением к народу и расскажет о предстоящих политических реформах, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Как известно, президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации", - написал Уали в Facebook.

Пресс-секретарь добавил, что в обращении Токаев обозначит «ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию» общества в республике.