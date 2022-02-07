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Путин проведет заседание Совета по науке и образованию в формате онлайн

Путин проведет заседание Совета по науке и образованию в формате онлайн

Во вторник, 8 февраля, президент России Владимир Путин проведет Совет по науке и образованию в режиме видеосвязи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
 
Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики.
 
Во встрече также будут участвовать главы федеральных министерств, ряд вице-премьеров и лауреаты премии президента для молодых ученых 2021 года.

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