Путин проведет заседание Совета по науке и образованию в формате онлайн

7 фев. 15:50

Во вторник, 8 февраля, президент России Владимир Путин проведет Совет по науке и образованию в режиме видеосвязи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.



Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики.



Во встрече также будут участвовать главы федеральных министерств, ряд вице-премьеров и лауреаты премии президента для молодых ученых 2021 года.