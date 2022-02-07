Жителей Грузии попросили "лишний раз" не звонить в экстренные службы

7 фев. 15:32

В Центре управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии обратились к гражданам страны с просьбой не звонить им не по назначению.

В заявлении подчеркивается, с начала пандемии коронавируса COVID-19 "112" активно участвует в процессе борьбы с инфекцией и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги.

В службе пояснили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в течение суток к ним поступает до 35% нецелевых звонков и звонков информационного характера, что серьезно тормозит рабочий процесс.

Напомним, Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Там же принимаются звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время население стало жаловаться на невозможность дозвонится по единому номеру из-за сильной загруженности, пишет "Sputnik Грузия"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 395 млн, из них более 5,7 млн человек скончались. В Грузии выявили 1 325 838 случаев заражения. Справились с болезнью 1 106 221 житель страны, умерли - 15 246.