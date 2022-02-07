На Ставрополье хотят продлить школьные каникулы

7 фев. 15:32

В Ставропольском крае школьные каникулы, запланированные на 10-16 февраля, могут быть продлены из-за эпидемиологической обстановки.

"Уровень заболеваемости школьников необходимо держать на ежедневном контроле. На следующей неделе мы должны решить, в каком формате будет продолжено обучение в наших образовательных учреждениях - очном или дистанционном. Также целесообразно проработать возможность продления каникул после 16 февраля", - сообщил губернатор края Владимир Владимиров в понедельник.

По его словам, дистанционный формат обучения может быть также введен в организациях среднего профессионального образования и вузах. Владимиров поручил взять на особый контроль динамику распространения коронавируса во всех учебных заведениях.