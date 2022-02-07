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В НАТО поблагодарили Эрдогана за усилия по Украине

В НАТО поблагодарили Эрдогана за усилия по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за активную поддержку в урегулировании ситуации вокруг Украины.

"Поговорил с президентом Турции о наращивании Россией сил вокруг и на (территории – ред.) Украины. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения, а также приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции", - написал он в своем Twitter.

Столтенберг также подчеркнул, что Альянс готов к диалогу с Россией.

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