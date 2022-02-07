Макрон в Москве, Шольц в Вашингтоне: Европа вклинивается в женевский процесс

Французский президент Эмманюэль Макрон намерен отбить у США пальму первенства в переговорах с Россией по безопасности.

Диалог Запада и России по предложенным МИД РФ гарантиям безопасности сейчас проводится по линии Москва-Вашингтон и Москва-НАТО. Европейцы хоть и участвовали в консультациях на площадке ОБСЕ в Вене, но решающего голоса у них нет. Кремль апеллирует к Джозефу Байдену и Йенсу Столтенбергу. Европейский союз и его лидеров в лице Франции и Германии, разумеется, не устраивает, что диалог, касающийся их безопасности, ведется без Европы. Именно поэтому два европейских титана решили выйти на передовую дипломатии.

Напомним, в декабре МИД РФ направил США и НАТО два документа с предложениями о гарантиях безопасности. В них содержатся требования документально оформить нерасширение НАТО, отказ принять туда Украину, невозведение военных баз США и НАТО в СНГ и другие условия. В середине января в Женеве состоялись переговоры представителей МИД РФ и США, а в Брюсселе прошел совет Россия-НАТО. Американцы и натовцы уже дали свой ответ на предложения Москвы, но не обнародовали их (есть только неофициальные утечки).

Сегодня французский президент Эмманюэль Макрон отправился в Москву, а его канцлер Германии Олаф Шольц находится в гостях в Вашингтоне.

Основная цель визита Макрона – продемонстрировать особую роль Парижа в отношениях ЕС с Россией. Именно он вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель пытался уговорить остальной континент провести саммит Россия-ЕС (обострение на Украине и история с Алексеем Навальным помешали этим планам). Тем не менее француз надежды не теряет. Перед своим визитом он решил задобрить Кремль.

В интервью Journal du Dimanche Макрон занял "покладистую позицию по отношению к Путину", пишет издание Politico. Он считает правомерным желание России ставить на повестку дня собственные вопросы безопасности и настаивает на том, что конечной целью Путина было не завоевание Украины, а перекалибровка ее отношений с НАТО и ЕС. Макрон сказал, что европейским странам необходимо найти "новый баланс", при этом уважая интересы России в области безопасности. Первостепенная цель Макрона – не достичь подписания документа о безопасности между Западом и Россией, а предотвратить потенциальную войну России и Украины. Слухи об эскалации вызывают у француза беспокойство.

"Уже несколько недель я читаю или слышу заявления высокопоставленных лиц о предстоящих с недели на неделю операциях. Интенсивность нашего диалога с Россией и этот визит в Москву направлены на то, чтобы помешать этому. Затем мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть реалистами. Мы не добьемся односторонних действий, но крайне важно избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - сказал он в том же интервью.

Активность Парижа, помимо того, что он является европейским лидером и имеет исторически близкие отношения с Москвой, связана с председательством Франции в Совете ЕС. Некоторые эксперты при этом отмечают, что Макрон думает не только о миротворческой миссии и международном престиже, но и о своих внутриполитических интересах. В апреле этого года во Франции состоятся президентские выборы. У Макрона рейтинг составляет чуть больше 30%. В случае второго тура его противники могут объединиться и обеспечить действующему президенту поражение.

"… последний дипломатический залп Макрона может иметь скрытый мотив, который возникает, когда он готовится добиваться переизбрания в апреле. Его усилия теперь адресованы не только аудитории одного в России, но и аудитории многих во Франции", - заметил дипломат Мишель Дюкло.

Для немецкого канцлера Олафа Шольца тоже важно показать активную роль Берлина в улаживании кризиса Запада с Россией. Но, в отличие от Макрона, у него есть ощущение, что Вашингтон игнорирует Берлин и проявляет к нему недовольство. Находясь в Вашингтоне рядом с Байденом, немецкий канцлер пытается подтвердить ведущую роль Германии в европейской семье НАТО и нивелировать сомнения относительно решимости в поддержке союзников. Шольц пригрозил санкциями в случае вторжения РФ на Украину.

"Мы готовы предпринять вместе с нашими союзниками все необходимые шаги. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США по транзиту газа и энергетическому суверенитету в Европе. Мы уже договорились, что будем поддерживать Украину", - сказал он, отвечая на вопрос, остановит ли Берлин "Северный поток-2" в случае эскалации.

Сомнение относительно "надежности" Германии в США возникло после заявлений немецкого руководства о неготовности принять Украину в НАТО и отказе от новых санкций против Москвы (в виде блокировки "Северного потока-2"), а также призывов найти общий язык с Россией. Киев критиковал Берлин в отказе поставлять вооружение. В качестве компенсации Германия отправила Украине 5000 касок.

К чему приведут попытки Европы играть активную роль в противостоянии России и США, узнаем совсем скоро. Будем надеяться, что такие стремления не ограничатся зарабатыванием очков внутри страны и повышением своего рейтинга исключительно перед Байденом, а приведут к реальной деэскалации на Украине.