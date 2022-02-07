На Ставрополье будут судить экс-главу Минтуризма

7 фев. 14:48

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы регионального Минтуризма, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По данным пресс-службы, министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году заключило госконтракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. В ходе проверки было установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году, "что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей".

Кроме того, документация по этому контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию, передает "Интерфакс".

С октября 2017 по июнь 2021 года министерство возглавлял Александр Трухачев. Накануне по делу о превышении полномочий ущербом на 25 млн рублей был замечен его преемник Кирилл Реут.