Житель Киргизии спас ребенка от смерти в российском аэропорту (ФОТО)

7 фев. 14:53

Блогер из Турции Фатих Копаран написал в своем Twitter, что гражданин Киргизии спас задыхающегося на руках матери ребенка в одном из российских аэропортов.

Копаран предположил, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.

"Я был довольно далеко. Раздался настолько сильный крик, что я подумал о теракте. Мать в панике трясла сына. Прибежал киргиз и применил метод Геймлиха, таким образом он спас ребенка", - рассказал блогер.

Отмечается, что мужчина быстро ушел после спасения малыша. По словам блогера, ребенок мог бы умереть без оперативной помощи.

Стоит добавить, что после этого прибыли врачи.