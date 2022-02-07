Житель Киргизии спас ребенка от смерти в российском аэропорту (ФОТО)

Блогер из Турции Фатих Копаран написал в своем Twitter, что гражданин Киргизии спас задыхающегося на руках матери ребенка в одном из российских аэропортов.
Копаран предположил, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.
"Я был довольно далеко. Раздался настолько сильный крик, что я подумал о теракте. Мать в панике трясла сына. Прибежал киргиз и применил метод Геймлиха, таким образом он спас ребенка", - рассказал блогер.
Отмечается, что мужчина быстро ушел после спасения малыша. По словам блогера, ребенок мог бы умереть без оперативной помощи.
Стоит добавить, что после этого прибыли врачи.
Kırgız bi adam kurtardı ❤️ Elim ayağım boşaldı hüngür hüngür ağlıyorum. Şu oyuncağın parçasını yuttu sanırım. Dikkat edin pic.twitter.com/JNU553HyvE— Fatih Koparan the 107 kilo Россия (@ifkoparan) February 6, 2022