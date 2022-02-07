Лукашенко признает Крым, как только Путин скажет, что это необходимо

7 фев. 14:47

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским.

"Как только я пойму, и президент (России - ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", - сообщил Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Ранее он заявлял, что для начала признать Крым должны представители крупного российского бизнеса. "Это я обратил внимание кое-кого, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности (они - ред.) поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", - прокомментировал Лукашенко это высказывание.