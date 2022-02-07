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Лукашенко признает Крым, как только Путин скажет, что это необходимо

Лукашенко признает Крым, как только Путин скажет, что это необходимо

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским.

"Как только я пойму, и президент (России - ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", - сообщил Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Ранее он заявлял, что для начала признать Крым должны представители крупного российского бизнеса. "Это я обратил внимание кое-кого, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности (они - ред.) поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", - прокомментировал Лукашенко это высказывание.

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