МИД РФ: Зеленский, Джонсон и Байден - это Трус, Балбес и Бывалый

7 фев. 14:08

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с героями фильма "Кавказская пленница" Трусом, Балбесом и Бывалым.

"Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон", - приводит ее слова РИА Новости.

Также Захарова прокомментировала информацию "концентрации" российских войск у границ с Украиной. По ее словам, "где им надо быть, там они и есть, они у себя дома".