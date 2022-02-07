Доставщики еды в России будут участвовать в поиске пропавших людей

7 фев. 14:08

В России доставщиков еды подключат к поиску пропавших людей. Соответствующая договоренность достигнута между сервисом Delivery Club и поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".

В Delivery Club рассказали, что курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь.

"Система коммуникации сервиса с курьерами позволит распространять информацию не только оперативно, но и локально - в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек", - поведали в компании.

На первом этапе проект будет реализован в 31 крупнейшем городе РФ, а затем расширен на всю территорию страны.