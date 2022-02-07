Банковские вклады жителей СКФО оказались одними из самых низких в России

7 фев. 13:57

Средний размер банковских вкладов в республиках Северного Кавказа оказался одним из низких в России, говорится в рейтинге, составленный экспертами РИА Новости по итогам анализа за 12 месяцев (с октября 2020 по сентябрь 2021 года).

Так, в среднем на каждого жителя Дагестана приходится 28,6 тыс рублей вкладов в банках (83 место в рейтинге). Ниже вклады только в Чечне (13,8 тыс рублей) и Ингушетии (12,7 тыс рублей на человека)

В десятке аутсайдеров оказались еще три региона Северного Кавказа: Карачаево-Черкессия (39,8 тыс), Кабардино-Балкария (47,2 тыс) и Северная Осетия (71,3 тыс). Низкие объемы банковских вкладов в субъектах СКФО объясняются невысокими доходами граждан, а также слабым развитием местного рынка банковских услуг.

Стоит отметить, что больше всего денег в банках на душу населения в Москве – более 1 млн рублей.