В Карачаево-Черкесии удаленка для студентов продлена до 12 февраля

7 фев. 13:50

Сложная эпидситуация в Карачаево-Черкесии привела к тому, что два крупнейших вуза региона еще на неделю продлили дистанционный формат обучения, пишет "Интерфакс".

Удаленка продлена для студентов следующих вузов: Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) и Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Д.Алиева (КЧГУ)

"Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия студентов администрацией СКГА принято решение продлить с 7 по 12 февраля реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий", - уточнили в администрации СКГА.

В КЧГУ дистанционное обучение также продлено до 12 февраля.

Напомним, оба вуза перешли на дистанционный формат обучения с 26 января по рекомендации регионального оперштаба.

В школах КЧР удаленка также продлена до 12 февраля.