Байден и Шольц обсудят на переговорах возможные санкции в отношении России

7 фев. 13:39

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме 7 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины и возможные санкции в отношении России в случае российского "вторжения". Об этом сообщила на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"У лидеров очень насыщенная повестка для обсуждения на завтра. Мы ожидаем, что они будут много говорить о ситуации на Украине и о России. Скорее всего, они обсудят общую обеспокоенность касательно наращивания присутствия российских ВС на границе с Украиной, а также их общую приверженность как текущим дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы подтолкнуть РФ к деэскалации, так и прилагаемые усилия по обеспечению сдерживания дальнейшей российской агрессии", - поведала она.

По словам представителя администрации, Байден и Шольц поговорят о текущих усилиях по подготовке мощного пакета санкций, которые повлекут за собой серьезные издержки для России в случае "дальнейшего вторжения" на Украину.

Помимо этого, она рассказала, что президент США и канцлер Германии коснутся вопросов поддержки Западных Балкан и обменяются мнениями по Китаю, передает ТАСС.