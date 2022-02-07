Амур Гаджиев: турецкой оппозиции не удастся объединиться перед президентскими выборами

7 фев. 18:00

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану придется преодолеть ряд трудностей в ходе избирательной кампании 2023 года, однако оппозиция вряд ли сможет выставить против него единого кандидата – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, комментируя решение Эрдогана баллотироваться на президентских выборах в следующем году.



Прежде всего востоковед перечислил успехи, которые будет иметь в своем портфеле команда Реджепа Тайипа Эрдогана перед началом избирательной кампании. "К этому времени планируется запустить масштабные экономические мегапроекты, речь идет в том числе о вводе в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" и выходе на полную мощность газопровода "Турецкий поток". Начнется строительство канала "Стамбул", вероятно, будет запущен на орбиту турецкий космонавт. Будет приобретена вторая партия С-400, сама Турция продемонстрирует новые модели военной и гражданской, авиа- и морской техники. Если все это удастся сделать, данные факторы пойдут на пользу рейтингу Реджепа Тайипа Эрдогана", - сообщил он.



При этом уже сейчас ясны сложности, с которыми столкнется команда Эрдогана в ходе избирательной кампании. "Во-первых, есть определенная усталость у населения, поскольку Эрдоган к 2023 году будет у власти уже более 20 лет. Особенно молодое поколение, выросшее в эти годы, требует сменяемости власти и в целом перемен (что, разумеется, не является спецификой одной лишь Турции). Во-вторых, негативно скажутся на позициях Эрдогана нестабильность турецкой экономики и падение лиры в связи со снижением ставки и давлением со стороны Запада. В-третьих, в Турции продолжают возникать политические скандалы, в том числе коррупционные, в том числе с участием людей из власти, что создает платформу для их критики оппозицией", - указал Амур Гаджиев.



Будет влиять на избирательную кампанию и внешняя политика Турции. "Сторонники светского режима выступают за дальнейшую европеизацию Турции, так как их не устраивает то, что происходит в Турции сейчас, а именно отход государства от устоев Мустафы Кемаля Ататюрка, от светскости и растущая роль, в том числе в политике, использования религиозных символов. Это вызывает некоторое недовольство со стороны той части общества, которая придерживается светских принципов", - добавил эксперт.

Однако оппозиции не удастся капитализировать протестные голоса. "Сейчас нет такого человека, который мог бы объединить всю оппозицию и воплотить в себе запросы всего оппозиционного электората. Турецкая оппозиция сама по себе довольно разношерстная. С одной стороны, есть прокурдская партия, с другой стороны, есть Народная республиканская партия, созданная век назад Мустафой Кемалем Ататюрком. Кроме того, в оппозиции оказались и бывшие соратники Эрдогана, создавшие свои партии, и бывшие соратники Девлета Бахчели. Объединить их всех будет очень сложно из-за различий в позициях по многим вопросам, а отказываться от своей точки зрения никто не станет, чтобы не потерять существующий электорат", - обратил внимание Амур Гаджиев.



Таким образом, Реджеп Тайип Эрдоган сможет сохранить лидерство в ходе президентской кампании из-за противоречий между другими политическими силами. "Уступки и компромиссы в турецкой политической жизни считаются неуместной вещью. Трудно себе представить, чтобы какой-то политик действовал от лица курдов и от лица националистов одновременно. Такое объединяющее лицо найти в турецком политическом пространстве попросту невозможно", - заключил директор Центра изучения современной Турции.