7 фев. 13:18

Вашингтон все больше провоцирует Москву, в то время как Путин законно защищает интересы России. Об этом заявил крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

"Владимир Путин защищает свои интересы, он патриот России. Законно, что он защищает интересы России", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Кандидат отметил, что США занимаются только Китаем, поскольку это их любимый соперник. По его словам, Вашингтон хочет втянуть Европу в конфликт с Пекином.

"Они также занимаются Европой, чтобы поработить Западную Европу, которая этого и просит, это добровольное рабство. И США пытаются найти больше разногласий с Россией, чтобы разделить Германию, Францию и Россию. Это старый американский тезис, написанный Збигневом Бжезинским, бывшим советником Барака Обамы и Джимми Картера. И на это не надо попадаться", - подчеркнул он.