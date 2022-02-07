Иран и США возвращаются в Вену

Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 8 февраля, сообщил иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на МИД республики.

"Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская и другие делегации, как ожидается, вернутся в Вену во вторник для возобновления переговоров", - написал он в своем Twitter.

По словам журналиста, в министерстве рассчитывают на принятие сторонами, в особенности США, необходимых решений.

"Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", - цитирует Аслани представителя МИД Ирана.

Возобновление переговоров по СВПД во вторник подтвердил также официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

"После небольшого перерыва восьмой раунд переговоров в Вене в рамках СВПД возобновится завтра, во вторник 8 февраля", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что участники продолжат обсуждение возможного возвращения США в "иранскую сделку", а также пути обеспечения "полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН, эксперт по иранской ядерной программе Владимир Сажин, к моменту возобновления переговоров Тегеран и Вашингтон успели в некоторой мере скорректировать свои позиции, прежде отличавшиеся бескомпромиссностью. "Подвижки определенные есть, и недаром наш МИД стал смотреть на ситуацию более оптимистично. И иранцы, и американцы теперь более готовы идти на компромиссы", - прежде всего сказал он.

"После прихода к президентской власти в Иране Эбрахима Раиси и смены иранской команды переговорщиков позиция Тегерана стала более жесткой, и она оставалась такой до конца 2021 года. Но сейчас наблюдается некоторое смягчение этой позиции. Как можно судить по выступлениям наших дипломатов, иранцы согласились на синхронизацию с американцами встречных шагов по возвращению к исполнению СВПД. То есть если прежде Тегеран требовал от Вашингтона снять все санкции разом, то теперь есть готовность к постепенной отмене американских ограничений с параллельным восстановлением со стороны Ирана соблюдения СВПД", - сообщил Владимир Сажин.

"К примеру, иранцы прекращают обогащать уран до 60%, а американцы размораживают иранские авуары, заморожены из-за ядерной программы, прежде всего в банках Южной Кореи и Ирака. И так далее шаг за шагом, пока все условия СВПД не начнут исполняться как Ираном, так и США. Как пойдет процесс, пока неясно, но оптимизм выражают и Москва, и Вашингтон, и в какой-то степени Тегеран. По крайней мере, постоянный представитель России в международных организациях Михаил Ульянов заявил, что к концу февраля - началу марта вопрос должен решиться", - поведал востоковед.

Россия со своей стороны активно помогает в решении технических проблем. "Мы предлагали и предлагаем различные варианты решения таких проблем, а их довольно много. Но важно понимать, что главные игроки на венском поле – Иран и США, а остальные участники переговоров поддерживают их диалог, так как заинтересованы в восстановлении СВПД. Прошедшая в январе встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси в определенной степени способствовала смягчению иранской позиции. То есть Россия на самом высшем уровне убеждала Ирана в необходимости согласовывать и синхронизировать с американцами действия на пути к возрождению СВПД", - заключил Владимир Сажин.