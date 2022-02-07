Лукашенко объяснил, почему не посетил открытие Олимпиады-2022 в Пекине

7 фев. 12:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", по какой причине не поехал на открытие Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

По его словам, ему не позволили это сделать санкции.

"Это главная причина, потому что я под санкциями, я и руководитель национального олимпийского комитета, он же мой сын Виктор (Лукашенко - глава Национального олимпийского комитета Белоруссии - прим. ред.), мы оба под санкциями. Мероприятие проводит МОК, Международный олимпийский комитет. Они жестко поставили перед Пекином вопрос", - поведал глава государства.

Он подчеркнул, что Минск не высказывал претензий организатором Игр-2022. "Мы в это не ввязываемся, ну зачем? Нашим друзьям доставлять <…> какие-то неудобства", - пояснил белорусский лидер.