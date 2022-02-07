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Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что регион достиг плато по заболеваемости COVID-19.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 12,2 тыс случаев заболевания.

"Мы видим, что сейчас ситуация нормализовалась. Мы уже, слава богу, не растем. Мы и не падаем. Но в общем вышли, так знакомое уже всем слово, на "плато". Похоже, что вышли", - сообщил Воробьев в ходе оперативного совещания с главами городских округов и министрами региона.

Он подчеркнул, что с начала года нагрузка на амбулаторное звено была запредельной. "Наши врачи и в стационарах, и в поликлиниках, узкие специалисты - все направлены на консультации, помощь больным. Вы знаете, что мы привлекли студентов. Но в любом случае, когда количество обращений растет с 24 тыс до 130 тыс - очевидно, что есть очереди, есть особая работа, которая требует от медицинского сообщества, от наших дорогих врачей особых усилий", - заключил он.

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