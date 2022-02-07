Часть Тбилиси осталась без газа

7 фев. 12:45

Около 3,4 тыс абонентов в Тбилиси остались без газоснабжения. Как сообщили в пресс-службе газораспределительной компании Tbilisi Energy, причиной аварийного отключения назвала несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.

Уточняется, что без газа остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Также приостановлено газоснабжение расположенных в этом районе коммерческих объектов, школ, вузов медучреждений, аптек и банков. "Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера, Фонд развития грузинского фильма, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии", - также отмечает Sputnik Грузии.

В Tbilisi Energy сообщили, что подача газа возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.