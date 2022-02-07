Стоимость Urals перешагнула отметку в $95 за баррель

7 фев. 12:22

Цена на российскую марку нефти Urals в Европе превысила $95 за баррель впервые с сентября 2014 года, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила 95 долларов за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года", - сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что Urals подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в связи с высокой геополитической напряженностью в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.