АТОР: туры в Турцию станут на 50% дороже к лету

7 фев. 12:19

По прогнозам туроператоров к началу летнего сезона отдых в Турции для россиян станет на 25-50% дороже по сравнению с текущей стоимостью.

Среди всех забронированных на лето туров, более 70% приходятся на Турцию, объемы продаж приближаются к уровню допандемийного 2019 года, отметили в АТОР.

В день туроператоры получают тысячи заявок на Турцию, в феврале россияне бронируют туры на конец мая-июнь, начало июля. "Такая высокая популярность Турции именно сейчас объясняется не только тем, что это самое востребованное направление массового летнего отдыха, но и заметно сниженными в рамках раннего бронирования ценами - скидки составляют до 60%", - объяснили в АТОР.

Сейчас тур можно приобрести с предоплатой от 10 до 25% и возможностью внести остальную сумму за 10-14 дней до вылета. С прошлого лета Турция стала дороже для россиян на 10-25% из-за падения курса рубля к евро. Горящих туров в Турцию не предвидится, на отдых массово собираются и немцы, и британцы.

"Сейчас туроператоры предлагают скидки по акциям раннего бронирования, что нивелирует рост цен, но после окончания этих акций в конце марта цены вновь начнут расти, и к лету поднимутся на 25-50% в зависимости от курорта и отеля по сравнению с теми, что предлагаются сейчас", - предупредили в ассоциации.