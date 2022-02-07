Водителей Ставрополья ждут скользкие дороги

7 фев. 12:11

Водителям и пешеходам Ставропольского края следует быть осторожными на дорогах, предупреждает МЧС РФ по региону.

Уточняется, что это связано со стремительно меняющейся погодой. "Ночью и утром на территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями работы транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, нарушениями работы автодорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения", - предупреждает экстренное ведомство.

Уточнятся, что в настоящее время на асфальте образовалось около 3 мм льда, а идущий мокрый снег осложняет ситуацию.