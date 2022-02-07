В России за сутки выявили 171 905 случаев COVID-19

7 фев. 12:09

За минувшие сутки в России выявили 171 905 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 15 442, Санкт-Петербурге - 13 372, Московской области - 12 230. В Ставропольском крае новых случаев 1 491, в Краснодарском крае - 2 863, в Крыму - 780, в Дагестане - 724, в Чечне - 543, в Адыгее - 497, в Кабардино-Балкарии - 398, в Карачаево-Черкесии - 372, в Ингушетии - 361, в Северной Осетии - 215.

Общее число инфицированных в России достигло 12 982 023 человек.

Госпитализированы 10 843 человек, на 15% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 55 683 человека, с начала пандемии - 10 624 954.

Умерли 609 пациентов с коронавирусом, за все время - 336 023 человек.