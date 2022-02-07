Азербайджан передал Армении восемь задержанных военных

7 фев. 11:40

Азербайджан передал Армении восьмерых военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Службы государственной безопасности Азербайджана.

"Азербайджанская Республика, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернула армянской стороне 8 военнослужащих армянского происхождения", - сказано в заявлении.

Уточняется, что часть из них была задержана 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджарского района.

Помимо этого, в Службе госбезопасности отметили что в ответ на этот гуманитарный шаг армянская сторона должна предоставить Азербайджану информацию об азербайджанских военных и гражданских лицах, которые погибли в начале Карабахской войны и, вероятно, захоронены в братских могилах, а также о местонахождении таких братских могил.