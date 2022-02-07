Врач перечислила антистресс-продукты

7 фев. 11:50

Рацион в период стресса должен включать подходящие продукты питания, сообщила врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"При стрессе обращайте внимание, в первую очередь, на белковые продукты, потому что они содержат аминокислоту триптофан. <…> Это мясо, молочные продукты, орехи и яйца, то есть богатые белком пищевые продукты", - сообщила диетолог.

Также, по словам врача, при стрессе, как правило, возникает дефицит витаминов С, группы В, цинка и магния. Поэтому полезно разнообразить меню сырами, семечками, морепродуктами, жирной морской рыбой.

Денисова напомнила, что бороться со стрессом помогают бананы - они содержат серотонин и харман, который усиливает чувство эйфории. В день врач рекомендовала съедать не более одного банана.