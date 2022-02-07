В Грузии коронавирусом заболели 19 098 человек за сутки

7 фев. 11:44

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано19 098 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что Тбилиси было отмечено 6 133 факта заражения, в Имерети – 1 376, в Аджарии – 1 139, в Квемо Картли – 628, в Шида Картли – 563, в Самегрело - Земо Сванети – 500, в Кахети – 344, в Самцхе-Джавахети – 194, в Гурии – 184, в Мцхета-Мтианети – 157, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

За отчетный период в Грузии сделано 33 905 тестов на коронавирус, 20 924 – на антиген, 12 981 – ПЦР-тест.