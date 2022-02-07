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Казанский и Курский вокзалы "заминированы"

Казанский и Курский вокзалы &quot;заминированы&quot;

На Курском и Казанском вокзалах организованы проверки после информации о "минировании", эвакуация не проводится, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на Казанском и Курском вокзалах, проводится проверка. Эвакуация пассажиров и персонала на данный момент не проводится", - приводит его слова РИА Новости.

Сегодня в Москве были "заминированы" все районные суды. До этого волна минирования коснулась школ, офисов банков, рейсов в аэропорту Шереметьево и так далее.

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