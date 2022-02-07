РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Израиль сообщил о переносе учений с США по ПРО

Израиль сообщил о переносе учений с США по ПРО

Армия обороны Израиля проинформировала о том, что запланированные на март 2022 года совместные с США учения по противоракетной обороне Juniper Cobra переносятся на неопределенный срок.

Заявление об этом было распространено армейской пресс-службой. "Совместные международные учения Juniper Cobra, которые должны были состояться при участии ВС Израиля и США в марте, были отложены по ряду соображений и будут проведены позднее, о чем будет объявлено дополнительно", - сообщает пресс-служба армии еврейского государства.

1175 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version