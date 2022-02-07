Семерых браконьеров задержали в Казахстане

7 фев. 11:25

Охотников на диких животных задержали в Восточно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в трех районах правоохранители обнаружили у задержанных браконьеров гладкоствольное и нарезное оружия, у которых отсутствовала регистрация.

Отмечается, что первые четыре преступника в возрасте от 29 до 42 лет были задержаны в Бескарагайском районе. В салоне их машины нашли четыре туши косули, два ружья "Сайга" и "ИЖ", ножи, бинокли и патроны 7,62 и 12 калибров.

Помимо этого, в Тарбагайском районе пойман 53-летний житель, убивший дикого кабана из незарегистрированного ружья. У мужчины изъяли останки животных, ружье и множество патронов.

Также двоих охотников задержали в Бородулихинском районе. У них обнаружили две туши косули, снегоход, гладкоствольное ружье "ИЖ", боеприпасы и ножи.

Стоит добавить, что в отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК ("Незаконная охота"). Им грозит до пяти лет лишения свободы.