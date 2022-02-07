Похороны в России могут стать госуслугой

7 фев. 11:07

В феврале в Госдуму будет внесен законопроект о похоронном деле в России, он сделает похороны госуслугой, а все ритуальные агентства, получившие разрешение, внесут в специальный реестр, пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Планируется полностью заменить действующий с 1996 года закон "О погребении и похоронном деле", пишет издание. По словам заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, необходимость принятия обновленного закона о похоронном деле давно назрела. Он добавил, что новый закон защитит права россиян, потерявших близких, спровоцирует "формирование ясного понятийного аппарата", а также применение достижений цифровизации к данной отрасли.

Законопроект обяжет юрлица и ИП получать разрешение на похоронную деятельность в уполномоченном органе субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ "Ритуал"). Заявки на будут подаваться через региональные порталы госуслуг. В реестре организаций будут прописаны все услуги и стоимость.