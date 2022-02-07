Российские хоккеистки сыграли против Канады на Олимпиаде-2022 в медицинских масках

7 фев. 10:55

На Олимпийских играх - 2022 в Пекине на стадионе "Укэсун" состоялся матч между женскими хоккейными сборными Канады и России.

Начало встречи было отложено на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов на коронавирус COVID-19 от российской сборной.

В итоге обе команды вышли играть в масках. Встреча завершилась победой канадских хоккеисток со счетом 6:1.

Напомним, в первом туре группового этапа сборная России переиграла Швейцарию (5:2), а затем уступила США (0:5).

На данный момент роассийская команда с 3 очками занимает третье место в группе A. Возглавляет группу с 9 очками команда Канады, которая опережает США по дополнительным показателям. Команды Финляндии и Швейцарии не набрали пока ни одного очка.