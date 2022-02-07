Российский блогер, задержанный в Узбекистане, освобожден

7 фев. 10:26

В Узбекистане освободили из-под домашнего ареста блогера-путешественника Максима Лымаря, который ранее был задержан за провозку дрона, сообщает посольство РФ в республике.

Блогер хотел улететь домой в Новосибирск 2 февраля, однако правоохранители задержали россиянина.

"Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста. 9 февраля он планирует вернуться в Новосибирск. Выражаем признательность узбекской стороне за оперативность в решении данного вопроса", – сообщает посольство 7 февраля.