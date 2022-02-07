Кубань начинает выступать из-под воды

7 фев. 10:15

Спасатели продолжают ликвидацию последствий паводка в Краснодарском крае, сообщили в профильном Оперштабе. Уточнятся, что количество подтопленных придомовых территорий сократилось до 105, также подтопленными остаются 19 домовладений, в пунктах временного размещения находятся 31 человек.

"В пяти населенных пунктах в Славянском и Красноармейском районах остаются подтопленными 19 домовладений и 105 придомовых территорий. За сутки число подтопленных домов снизилось на 124, придомовых территорий - на 353. В пунктах временного размещения остается 31 человек", - информирует штаб.

Также стало известно, что за время паводка последствия полностью ликвидированы в 19 населенных пунктах.