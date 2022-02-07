В России усилят контроль за банковскими переводами

7 фев. 9:58

В России до конца ноября усилят контроль за денежными переводами клиентов с целью борьбы с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.

Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, которую подписал в начале 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко, "Известия" сообщают, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с "необычно большим" числом граждан: более 10 человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.

Подозрительными будут считаться переводы на сумму более 100 тыс рублей в день и свыше 1 млн в месяц. Кредитные организации будут проверять такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма. В том случае, если опасения банка подтвердятся, трансакция будет заблокирована, а если таких отказов в течение года накопится более двух, организация сможет расторгнуть договор с клиентом.

В Центробанке отметили, что проводимая ими и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, которые связаны с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. "Эта работа не затронет малый и микробизнес", - добавили в ЦБ.