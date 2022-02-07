Большинство легальных трудовых мигрантов в России - граждане Узбекистана

7 фев. 10:00

Согласно показателям МВД РФ по миграционной ситуации, в прошлом году больше половины из всех оформленных патентов на работу для иностранцев пришлось на граждан Узбекистана.

В 2021 году жители Узбекистана оформили 1 316 569 патент, общее число патентов на работу составило за год 2 221 826. В топ-3 также вошли Таджикистан - почти 787 тыс патентов, и Азербайджан - около 65 тыс.

В МВД отметили, что число оформленных патентов на работу для мигрантов в 2021 году выросло почти в два раза по сравнению с 2020 годом.