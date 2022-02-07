Реджеп Тайип Эрдоган решил баллотироваться в президенты Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлен кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах, которые состоятся в будущем году. Об этом сообщил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.

"Наш кандидат в президенты ясен – это Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал он, выразив уверенность в том, что нынешний глава государства вновь одержит победу на президентских выборах, и "Альянс народа" также одержит новую победу", передает РИА Новости со ссылкой на газету Star.

Всеобщие выборы в Турции – одновременно президентские и парламентские – пройдут в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, Реджеп Тайип Эрдоган является сейчас единственной фигурой во власти, способной привлечь голоса граждан на президентских выборах. "У действующих властей в колоде не осталось козырей, кроме фигуры Эрдогана, то есть противопоставить оппозиции больше некого. Правящей партии так и не удалось обновить свой состав – если бы это произошло, мы бы уже видели новые лица в турецкой политике. Таким образом, выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты – это вынужденный шаг, который был сделан не из сильной позиции", - сообщил он.



В то же время и сам Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в том, чтобы уходить с президентского поста после завершения нынешнего срока. "Вывести экономическую ситуацию Турции из плачевного состояния — дело чести для Эрдогана. Президенту не все равно, каким правителем он останется в турецкой истории. Уходить, когда республика находится в тяжелом положении, значит не только расписаться в несостоятельности здесь и сейчас, но и перечеркнуть успехи прошлого", - пояснил Юрий Мавашев.



При этом для победы на выборах команде Эрдогана потребуется провести большую работу. "Многое будет зависеть от того, удастся ли турецкому лидеру обновить кадровый состав своей партии, чтобы она не ассоциировалась у массового избирателя с коррупцией, непотизмом и другими пороками. Не стоит забывать, что президент Турции — не волшебник. Сейчас это болеющий человек в возрасте, возможности которого ограничены. Среди его соратников также немало людей преклонного возраста, при этом им нужно что-то делать со сложившейся ситуацией", - сказал директор Центра изучения новой Турции.



Оппозиция, в свою очередь, сможет идти на выборы, основываясь на критике действующей власти, с уверенностью, что эта критика найдет отклик среди граждан. "Время работает на оппозицию. Если говорить о кандидатах, то стоит выделить мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Яваша. Каждый из них вполне способен консолидировать оппозицию, отдавая дань и консервативной повестке, особенно в международных делах. Кстати, в обозримом будущем будет востребована проактивная внешняя политика Турции, и участникам борьбы за власть в стране будет выгодно хотя бы риторически не отказываться от этого вектора", - заключил Юрий Мавашев.