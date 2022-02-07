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Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Индии

Вакцина &quot;Спутник Лайт&quot; одобрена в Индии

Минздрав Индии разрешил экстренное использование российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

"Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это 9-я вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - подчеркнул министр.

Накануне о регистрации "Спутника Лайт" в Индии объявил Российский фонд прямых инвестиций.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса, все в стране зафиксировано более 42,2 млн случаев заражения.

В Индии также одобрены вакцины "Спутник V",  Moderna, AstraZeneca (Covishield), отечественные Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, а также однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson`s.

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