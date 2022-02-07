Премьер Пакистана запланировал визит в Россию

7 фев. 9:45

Пакистанский премьер-министр Имран Хан намерен в феврале совершить визит в Россию, сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники.

"Премьер-министр Пакистана Имран Хан собирается прибыть с визитом в Россию 23-25 февраля" – заявили источники.

В газете также отметили, что визит Имрана Хана в Россию станет первым за более чем два десятилетия.

Ранее в Кремле сообщили, что Имран Хан в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным рассказал о поддержке в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.