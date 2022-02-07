Канцлер Германии сообщил о готовности к "решительному ответу" на "вторжение" России на Украину

7 фев. 9:40

Германия и ее союзники готовы "предпринять все необходимые шаги", если Россия "вторгнется" на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы. Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину, интенсивно бороться за транзит газа через Украину, а также о том, что мы будем очень решительны, если этот транзит газа окажется под угрозой", - поведал он в интервью газете The Washington Post.

Шольц не стал вдаваться в какие-либо подробности, однако отметил, что их ответ будет единым и решительным. "Мы очень усердно работаем с нашими союзниками в НАТО и ЕС, чтобы прояснить, что мы можем сделать в этой конкретной ситуации", - пояснил он.

По словам канцлера ФРГ, российское военное вмешательство "будет иметь очень высокую цену". "С другой стороны, мы очень усердно работаем, чтобы использовать все каналы переговоров, которые у нас сейчас есть: переговоры между США и РФ, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ и, очевидно, также "нормандский формат"", - цитирует Шольца ТАСС.