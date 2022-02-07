Фигуристка Валиева поделилась переживаниями после победы на ОИ-2022

7 фев. 9:39

Победительница Игр-2022 в командном турнире фигуристов Камила Валиева рассказала о том, что стать чемпионкой Олимпийских Игр было ее детской мечтой.

"Я всегда очень болела за наших девочек, а в 2018-м - за Алину Загитову и Женю Медведеву. У меня с детства была мечта стать олимпийской чемпионкой, и она сбылась", - приводит слова Валиевой ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России стала первой по итогам командного турнира, набрав 74 очка, на втором месте команда США (65), третье место занимает сборная Японии (63).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.