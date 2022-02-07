РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Фигуристка Валиева поделилась переживаниями после победы на ОИ-2022

Фигуристка Валиева поделилась переживаниями после победы на ОИ-2022

Победительница Игр-2022 в командном турнире фигуристов Камила Валиева рассказала о том, что стать чемпионкой Олимпийских Игр было ее детской мечтой.

"Я всегда очень болела за наших девочек, а в 2018-м - за Алину Загитову и Женю Медведеву. У меня с детства была мечта стать олимпийской чемпионкой, и она сбылась", - приводит слова Валиевой ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России стала первой по итогам командного турнира, набрав 74 очка, на втором месте команда США (65), третье место занимает сборная Японии (63).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

1295 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version