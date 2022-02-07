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Казахстан стал одной из худших стран по загрязнению городов

Казахстан стал одной из худших стран по загрязнению городов

Индекс загрязнения Казахстана составил 73,4, что позволило республике занять 33-е место из 115 в списке стран по уровню загрязнения городов. Об этом сообщает Energyprom.kz со ссылкой на крупнейшую в мире базу данных о стоимости и о качестве жизни Numbeo.

Лидерами рейтинга самых загрязненных стран стали Камерун, Монголия и Мьянма, на последнем месте расположилась Финляндия (индекс составил 12,1 – лучший показатель в мире).

Стоит отметить, что, помимо Казахстана, в список стран с высоким индексом загрязнения городов вошли Азербайджан (74,3), Молдова (64,7), Украина (62,9), Россия (61,8), Армения (60,0) и Беларусь (44,8).

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