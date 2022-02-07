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МИД РФ объяснил, зачем Западу "российская агрессия" против Украины

МИД РФ объяснил, зачем Западу &quot;российская агрессия&quot; против Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истинную причину того, зачем странам Запада развивать тему с "российской агрессией против Украины".

"Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", - говорится в сообщении официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что Запад тем самым пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов, написала Захарова в Telegram-канале.

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