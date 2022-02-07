МИД РФ объяснил, зачем Западу "российская агрессия" против Украины

7 фев. 9:18

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истинную причину того, зачем странам Запада развивать тему с "российской агрессией против Украины".

"Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", - говорится в сообщении официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что Запад тем самым пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов, написала Захарова в Telegram-канале.