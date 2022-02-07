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Владимиров сообщил о ситуации с ковидом на Ставрополье

Владимиров сообщил о ситуации с ковидом на Ставрополье

За минувшие сутки в Ставропольском крае было выявлено 1491 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано заболевание у 154,2 тыс человек.

"За сутки 171 человек оказались в региональных больницах под присмотром медиков, из них 8 - дети. Коронавирус обнаружили у 415 детей, многие больны штаммом "омикрон". Также за день выздоровели 857 человек. Болезнь унесла 12 жизней", - сообщил глава  региона Владимир Владимиров.

Уточняется, что общий уровень заболеваемости остается довольно стабильным.

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