Владимиров сообщил о ситуации с ковидом на Ставрополье

7 фев. 8:56

За минувшие сутки в Ставропольском крае было выявлено 1491 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано заболевание у 154,2 тыс человек.

"За сутки 171 человек оказались в региональных больницах под присмотром медиков, из них 8 - дети. Коронавирус обнаружили у 415 детей, многие больны штаммом "омикрон". Также за день выздоровели 857 человек. Болезнь унесла 12 жизней", - сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Уточняется, что общий уровень заболеваемости остается довольно стабильным.